– En av de første dagene etter brannen sa Mathias til meg: «Pappa, æ e redd for dæ. Æ vil ikke miste dæ» Han hadde mista lillebroren sin, lillesøstera si, bonusmammaen gjennom tolv år, og var redd for hva faren hans kunne finne på. Det er faen ikke rettferdig. I det øyeblikket bestemte jeg meg for at dette skal jeg klare. Jeg må leve videre, sier Winther, skriver Våganavisa.

Det er ni måneder siden verden brast for Hogne Winther. Fem personer mistet livet i hyttebrannen i Andøy, 16. januar i år. Tre av de var hans aller nærmeste. Hogne mistet en datter, en bonussønn og en ekskone.