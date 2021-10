Her er lista over alt du må være oppmerksom på

nyheter>>

Mørkere tider betyr at det er ekstra viktig å sjekke at lys og reflekser er i orden. Fjern veistøvet som over tid legger seg på tilhengerens reflekser og lykteglass. Om du ikke har, eller disse er defekt, bør du skaffe nye.

– Det er viktig for både din og andres sikkerhet at du blir sett i mørket. I moderne biler får man gjerne et varsel i dashbordet om en av lyspærene er defekt, eller om det er feil med lysene. Uansett varsel eller ikke, anbefaler jeg alle å ta en tur rundt tilhengeren for å se om alle lysene fungerer og at reflekser er intakte, sier Freddy Kristoffersen.