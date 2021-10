Fikk fem millioner kroner «mot» sin vilje

nyheter>>

Den aktuelle kommunen som har «vunnet» i Havbruksfondet denne gangen, er Andøy. De var i utgangspunktet imot at det skulle anlegges oppdrettsanlegg i sjøen utenfor Svindalen sør på Andøya.

Nå har kommunen fått 4,54 millioner kroner for klarering av ny oppdrettslokalitet tilhørende Øyfisk AS i nabokommunen Øksnes. I tillegg har kommunen fått over 578.000 kroner i ordinær utbetaling for det samme anlegget. Anlegget ble tvunget igjennom av Nordland fylkeskommune etter at Andøy kommune vedtok at de ikke ville ha oppdrettsanlegg i kommunen.