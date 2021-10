Tjeldsund ber om innspill fra barnefamilier: – Hva kan vi gjøre så dere trives her?

nyheter>>

Tjeldsund kommune ønsker innbyggermedvirkning i tilknytning til kommuneplanens samfunnsdel.

– Samfunnsdelen skal si noe om hvordan vi ønsker at samfunnet skal utvikles videre, derfor er medvirkning fra kommunens innbyggere og de som kjenner Tjeldsund best et viktig bidrag i utformingen av innholdet i denne planen, skriver kommunen på sin hjemmeside.

Kvelden torsdag 21. oktober arrangeres et teams-møte der barnefamilier i kommunen spesifikt inviteres til å delta.

– Her ønsker vi innspill/tilbakemeldinger fra deg på hva som gjør at barnefamilier skal trives i vår kommune, og hva som kan gjøres videre, skriver kommunen.