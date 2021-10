nyheter>>

Ivar B. Prestbakmo (Sp), er svært tilfreds med signalene fra den kommende regjeringsplattformen om reversering av fylkessammenslåingen.

– Reversering av sammenslåingen av Troms og Finnmark er noe av det minst kontroversielle som har kommet fra den nye regjeringsplattformen. Like fullt er det svært gledelig at vi er på vei tilbake til et eget Troms fylke og et eget Finnmark fylke i 2023. Det var et tvangsekteskap det store flertallet av befolkningen var sterkt imot.