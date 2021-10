nyheter>>

Hvert år velges et nytt ungdomsråd for Harstad under barn- og unges kommunestyre (BUK).

Ungdomsrådet representerer de unges stemme i Harstad, med én representant fra hver av byens skoler, og en representant fra Ungdommens Hus. De møtes jevnlig, nesten hver måned, for å diskutere viktige saker som angår ungdom.