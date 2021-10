Spilte inn ny plate i legende-studio

nyheter>>

Madrugadas nye album, «Chimes at Midnight», er spilt inn i studioet Sunset Sound. Det er ikke hvilket som helst studio Madrugada har spilt inn album. Legender som Led Zeppelin, Fleetwood Mac, The Doors og Rolling Stones har tidligere spilt inn sine album der, melder Warner Music Norway i en pressemelding.

Warner Music Norway skriver at det var etter jubileumsturneen i forbindelse med at det var 20 år siden utgivelsen av debutalbumet «Industrial Silence» i 2019 at de tre gjenlevende medlemmene av Madrugada ble enige om at de ønsket å spille flere konserter, og ble enige om at det dermed måtte lages ny musikk.