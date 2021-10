Flere jenter blir yrkessjåfører, sier kjørelærer. Men ingen jenter tar utdanningen på videregående i Harstad i år

nyheter>>

Flere jenter blir yrkessjåfører. Det er inntrykket til Tom Are Salberg, daglig og faglig leder i Salberg kjøreskole AS i Harstad. Salberg beskriver det som positivt at det, i en tid med økende lastebilsjåførmangel, stadig utdannes flere jenter til yrket.

– Rundt 10-15 prosent av elevene mine i år har vært jenter. De som kommer hit, er skikkelig motivert. Og det blir flere for hvert år som går, sa han fornøyd til Harstad Tidende, i det som ellers var et intervju med store bekymringer for tiden fremover for bransjen.