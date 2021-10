nyheter>>

Denne uken har alle skolene i Harstad høstferie. I Harstad ble ikke verdens lærerdag markert på formelt vis, men skolesjef Chris Tandy delte noen ord og tanker om dagen med Harstad Tidende.

– Jeg synes det er veldig viktig å markere denne dagen og gi alle lærere anerkjennelse for den viktige jobben de gjør. Vi må feire de som har vist stå på vilje og kreativitet under pandemien, og som stiller opp hver dag for å sikre kvalitetsmessig undervisning for våre barn og unge, sa han, og la til: