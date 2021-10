Høyre-topp refser lokale Ap-politikere for å være stille i fly-striden mellom Evenes og Andøya

Senterpartiet og Ap nasjonalt er rivende uenige om hvor overvåkingsflyene burde være stasjonert. Samtidig pågår det nå regjeringsforhandling mellom de to partiene. Det mener Høyre-topp at ikke gjenspeiles i det lokale engasjementet for Evenes.