Været fremover: – Temperaturen blir å falle radikalt

Vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Per Egil Haga, sier at høyeste målte temperatur på målestasjonen på Harstad stadion tirsdag var 12,6 grader, men at allerede fra torsdag må vi vente oss en temperatur som er halvert.

– Temperaturen blir å falle radikalt. Årsaken er et lavtrykk som ligger sentralt i den nordlige delen av Norskehavet og dirigerer nordvestlig strøm. I morgen trekker det østover i Barentshavet. Da blir det et kraftig fall i temperaturen. Det blir også litt nedbør som følge av den kjølige luften, sier Haga.