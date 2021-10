Disse skal styre FFO i Harstad

nyheter>>

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) er Norges største paraplyorganisasjon for kronisk syke, funksjonshemmede og deres pårørende.

– Med 84 medlemsorganisasjoner og til sammen over 350 000 medlemmer representerer FFO landets største og kanskje minst synlige minoritet; de funksjonshemmede.

Det skriver lokallaget i Harstad i en pressemelding der det nyvalgte styret fra årsmøtet presenteres.

Dette er det nye styret:

Leder Thomas Torrissen, Personskadeforbundet LTN Harstad.

Nestleder Olav Mikalsen, Midtre Haalogaland MS-forening.



Styremedlem Solfrid Eidnes, Norges Astma- og Allergiforbund Sør-Troms.

Styremedlem Jan Arne Lund, Harstad Revmatikerforening.

Styremedlem Turid Solum, Hørselshemmedes Landsforbund Harstad.

Lokallag siden 2001

FFO har jobbet for samfunnsmessig likestilling og deltakelse for funksjonshemmede og kronisk syke siden stiftelsesåret 1950. Hovedkontoret er i Oslo, men det er fylkeslag i alle landets fylker, og en del lokallag i kommunene. Det har vært lokallag i Harstad siden 2001.

– På vegne av medlemsorganisasjonene jobber FFO opp mot politiske myndigheter sentralt og lokalt. I tillegg til det politiske arbeidet tilrettelegger FFO, også lokalt, en rekke møteplasser og arenaer der brukerorganisasjonene kan samtale og samarbeide om felles interesseområder, står det i pressemeldingen.

– Støttespiller

– I året som kommer vil det nyvalgte styret i Harstad FFO arbeide for å støtte opp under ildsjelene, de som driver byens mange organisasjoner og som ivaretar interessene til folk med ulike typer funksjonsnedsettelse, skriver leder Thomas Torrissen.

Videre påpeker han at det legges ned mye innsats i disse brukerorganisasjonene, og at FFO Harstad i tiden fremover fortsatt skal være en viktig aktør, som knutepunkt, kunnskapsformidler og støttespiller for styremedlemmer i byens lag og foreninger.

– Det nye styret skal fortsette å koordinere brukerrepresentasjon med offentlige aktører, men skal først og fremst fokusere på å gjøre FFO til et mer relevant verktøy for medlemsorganisasjonene, avslutter Torrissen.