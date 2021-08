nyheter>>

Et lite besøk mandag hos Mat av Vahl startet med en kopp kaffe, og så litt ostesmaking. Før fokuset rettes mot 17 år gamle Krøtø som har vært ekstrahjelp i vinter, og som nå har sommerjobb i delikatessebutikken.

– Ungdommen får god erfaring og blir voksen. Det er viktig at bedriftene gir ungdommen en sjanse i arbeidslivet, og det er like viktig at de unge griper sjansen og får en fot innenfor arbeidslivet, sier Bru.