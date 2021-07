nyheter>>

Nå på sommerstid kan dagene fort bli litt repetitive for de eldre. Heldigvis har Malin og Amalie fått seg sommerjobb på Slottet sykehjem. De sørger for en mer aktiv hverdag for beboerne.

Ønsker å hjelpe

Malin går på Stangnes videregående for å bli helsefagarbeider, mens Amalie går på Seljestad ungdomsskole. De har begge jobbet som trivselsagenter i en drøy uke nå, og sier de trives godt i jobben. For dem er det givende å arbeide med de eldre.