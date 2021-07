Fæsterålen nedskalerer, og Huinndagan avlyser

nyheter>>

(VOL): Fæsterålen, Vesterålens store musikkfestival, ble i fjor helt avlyst. I år skulle tusenvis igjen innta parkeringsplassen ved Skibsgården. Men usikkerheten rundt trinn 4 i gjenåpningen av samfunnet, gjør at arrangørene må tenke annerledes.

– Vi har så lenge som mulig håpet at det skulle la seg gjennomføre som normalt på parkeringa på Skibsgården, men nå kan vi ikke vente lengre på trinn 4. I stedet for festival ønsker vi å lage seks separate, lengre konserter som vi kan gjennomføre selv om vi skulle være i trinn 3 når vi kommer til slutten av august, sier kommunikasjonsansvarlig for Fæsterålen, Martin Meisterlin.