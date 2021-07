Ber båtfolk opptre mer aktsomt

nyheter>>

Når man skal legge til kai er fartsgrensen på fem knop. Dessverre er det mange som ikke følger den. Det kan gi store konsekvenser for båter som allerede ligger fortøyd. Tom Magne Nilsen sier folk må skjerpe seg.

– Det er et stort problem at folk ikke klarer å følge de statlige reglene som gjelder all ferdsel på havet. Jeg har selv falt ut av køya på båten, når folk har kommet i for stor fart inn mot kai. Når båter går i halvplan vil det skape stor sjø, og de som ligger fortøyd kan oppleve både materielle skader og personskader, sier Nilsen.