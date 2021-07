Avvikler etter over 30 års drift

nyheter>>

Det var Trastad gård som startet dette gartneri i sin tid, Geir Jensen begynte sitt arbeide der i 1978 og var senere avdelings leder for anlegget. I 1999 overtok Geir Jensen (72) og kona Sofie Stennes (69) gartneriet og har drevet dette i over 30. år. Ekteparet som har drevet Kvæfjord gartneri og hagesenter er begge utdannet gartnere, som nå har nådd pensjonsalderen for noen år siden.

– Etter over å ha vært yrkesaktivaktiv i nesten 57 år må det være lov å pensjonere seg, vi har jobbet begge to siden vi var 16 år, sier Jensen.

Trygve besøker Kvæfjord Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum besøker Kvæfjord torsdag 29.07.

Stor egenproduksjon

Gartneriet som ligger på Trastad og har tre store drivhus på til sammen 680 kvadratmeter, den store tomten har fire–fem mål stort uteområde som er produksjonsområde. Her har ekteparet drevet med med egenproduksjon av utevekst, som busker av forskjellige slag. Men mye av arbeidet foregår inne i veksthusene, hvert år har de produsert 4000 julestjerner. Før de stengte dørene tidligere i sommer, hadde i vår solgt 15.000 egenproduserte stemorsblomster. Nå er alt utsolgt og de driver med litt ryddearbeid på anlegget.

Ekteparet sier de har planer om å selge livsverket sitt, men har ikke tatt neste skritt ennå.

– Vi håper å få solgt gartneriet til yngere krefter, eiendommen trenger en del vedlikehold. Tomten ligger sørvendt og har gode vekstforhold, vi mener dette er et godt utgangspunkt for neste generasjon som vi overta, sier Jensen.

Videre sier Jensen at det er noen utfordringer fremover for bransjen. Det er dårlig eller ingen rekrutering til gartnerfaget, etter Rå videregående skole i Kvæfjord valgte å legge ned gartnerlinjen på skolen.

