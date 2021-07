Apple kartlegger harstadgatene

nyheter>>

Apple gjennomfører denne sommeren undersøkelser på bakkenivå med kjøretøy over hele verden. Dette for å samle inn data for å forbedre Apple Kart, og for å støtte Se deg rundt-funksjonen.

– Nå handler det om «feet on the Ground». Det er lett å trekke fram militær terminologi her, og på mange måter er dette en kamp. Det handler om å bli minst like god som Google, og helst bedre, til å vise veinettet fra bakkeplan. Da trenger de både gummihjul og joggesko, skrev Odd Richard Valmot på digi.no om "bakkeoperasjonen" tidligere i år.