Tredje smittetilfelle i Evenes på 14 dager

nyheter>>

– Smittetilfellet ble avdekket gjennom testing i helgen, og kan spores til bilcrossarrangementet i Evenes 17. og 18. juli, skriver kommunen på sin hjemmeside.

Det er totalt syv nærkontakter i Evenes kommune.

Anbefaler munnbind i Lødingen, Evenes, Tjeldsund, Kvæfjord og Harstad I forbindelse med den økte smittesituasjonen her i nord gis en regional anbefaling om bruk av munnbind.

– Disse er kontaktet og satt i karantene. I henhold til lokal forskrift fastsatt 25. juli vil også husstandsmedlemmer til nærkontaktene være i ventekarantene.

Dette er det tredje tilfellet i Evenes på 14 dager.

– Det er viktig at samtlige innbyggere viser forsiktighet og rette seg etter smittevernråd og anbefalinger som blir gitt for å hindre et større utbrudd, skriver kommunen.