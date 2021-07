14. dager på etterskudd på grunn av dårlig vær

nyheter>>

Normalt skulle slåtten startet i månedsskiftet juni–juli, men er noen uker forsinket på grunn av mye regn og dårlig vær. Tor Arne Eilertsen som driver Eilertsen gård i Kasfjord sammen med sin kone, og er fortvilet siden gresset har fått stått for lenge. Årsaken er at Eilertsen gård driver med melkeproduksjon, og da er kvaliteten på gresset meget viktig.

Opptatt av kvalitet

– Det er viktig for oss som driver med melkeproduksjon at kvaliteten på gresset er bra, vi vil unngå å slå gresset når det er vått i marka. Dette fordi vi vil unngå å få jord og smuss innblandet i høyballene når vi pakker dem. Derfor sprøyter vi gresset før gresset slåes og pakkes. Vi ønsker å levere topp kvalitet og da må gresset slås i tide, slik at vi får tatt vare på næringsstoffene i gresset, sier Eilertsen.