Nordli-Mathisen flyttet sørover til Drøbak i 1982, men er årlig to uker på ferie her nord. For første gang kjører han nordover med elbil, og hadde en god følelse helt til han kom til Harstad. Han mener kommunen må reagere raskt og komme på banen for å få installert flere hurtigladere i byen.

– Turen fra Drøbak og nordover med elbil har gått veldig fint. Man må tenke litt annerledes og lade når man kan. Vi ladet fem ganger på turen nordover, sier Nordli-Mathisen.