Dette sier kommunen og Trama om kloakkutslippet

nyheter>>

Elin Nikolaisen kjenner til at det er et pågående kloakkutslipp i Breivika, og sier kommune er i dialog med de to forskjellige eiere i Trama og Ruggevikveien 17 A og B.

– Dette er et privat utslipp, som vi jobber med å finne løsninger for. Det er bestilt filming av det, og vi prøver å finne ut av status. Det skal settet en pumpestasjon i området, som de gjelder skal kobles til. Allerede er det lagt ut en pumpeledning klar til oppkobling. Vi har en konsulent som jobber med å utrede situasjonen, sier hun.