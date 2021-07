nyheter>>

Det skriver en tipser til Harstad Tidende i en epost mandag ettermiddag.

– Sannsynligvis er det en engangsgrill som har havnet der. Området er skiltet med «Engangsgrill forbudt», uten at det respekteres. Brannvesenet opplyser at det er tredje gang i år at de tilkalles til Kanebogen på grunn av brann i samme avfallsbeholder.

Tipseren informerer også om at en trebenk på stranda har store brennemerker etter engangsgrilling tidlig i vår.