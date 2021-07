Neste uke får Evenes det høyeste antall vaksinedoser de har fått i 2021

nyheter>>

Neste uke får Evenes 162 doser og Tjeldsund får 456 doser. Det utgjør totalt 618 doser.

– Det er det høyeste antall doser vi har fått i 2021, står det på Evenes kommune sin hjemmeside.

36 prosent er fullvaksinert

Status per 22. juli 2021 er at 744 personer, altså 56 prosent av alle innbyggere i Evenes, har fått vaksinedose 1. Totalt er 476 personer i fullvaksinert. Det utgjør 36 prosent av innbyggerne. Vaksineringstall for fredag 23. juli er riktignok ikke med i denne statistikken.

I uke 29-30-31 fordeles vaksinedosene slik:

10 % gis Evenes kommunes ansatte i skole og barnehage

90 % gis øvrige innbyggere

Status for vaksinasjon i Evenes, hentet fra kommunens hjemmeside:

Prioritet Målgruppe Status vaksinasjon Vaksinasjonsdekning i Evenes 1 Beboere sykehjem Alle har fått tilbud 90 % 2 Alder over 85 år Alle har fått tilbud 94 % 3 Alder 75–84 år Alle har fått tilbud 92 % 4 Alder 65–74 år 18–64 år høy risiko Alle har fått tilbud 91 % (65-74 år) 5 Alder 55–64 år med underliggende sykdommer/tilstander Alle har fått tilbud – 6 Alder 45–54 år med underliggende sykdommer/tilstander Alle har fått tilbud – 7 Alder 18–44 år med underliggende sykdommer/tilstander Alle har fått tilbud – 8 Alder 55–64 år Alle har fått innkalling, vaksinasjon pågår 80 % 9 Alder 45–54 år Alle har fått innkalling, vaksinasjon pågår

10 Alder 18–24 år Alder 40–44 år Innkalling er startet

11 Alder 25–39 år Innkalling forventes å starte i uke 30



Ber allerede vaksinerte avregistrere seg

Kommunen oppfordrer folk om raskt å sette seg opp til time når man får sms, og til å kontakte vaksinetelefonen dersom man ikke kan sette seg opp på time av ulike årsaker.

– Studenter vil få tilbud om første dose i hjemkommunen når vi kommer til deres aldersgruppe i prioriteringsrekkefølgen, står det på nettsiden.

Personer som er allerede er fullvaksinert i en annen kommune eller på arbeidsplassen sin, bes om å avregistrere seg i Helseboka for å spare personalet for tid i innkallingene.