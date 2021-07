14 nye positive covid-19-tester i Harstad fredag

nyheter>>

Harstad har fem forskjellige covid-19-smitteutbrudd/smitteklynger for tiden.

– Hittil i juli har vi hatt nærmere 50 smittetilfeller, og i dag kom 14 nye positive covid-19-prøver. Ti av dem er positive hurtigtester, som vil bli kontrollert med vanlige tester.

Det skriver kommunikasjonssjef Øivind Arvola i en pressemelding fredag kveld.

Åtte av disse smittetilfellene er tilknyttet et bilcrossarrangement i Tjeldsund kommune, i regi av Hålogaland NMK, på Evenes motorstadion. Alle åtte var nærkontakter til hverandre, og det er foreløpig usikkert hvor smittekilden opprinnelig kommer fra.

Tre av tilfellene er innenlands importsmitte. Disse har ikke generert nye nærkontakter i Harstad.

To tilfeller er knyttet til Meløyvær-utbruddet, og har ikke generert nye nærkontakter. Det er nå 16 i denne smitteklyngen. Det er bekreftet at dette er delta-varianten av koronaviruset.

Ett tilfelle er knyttet til en privat sammenkomst 17. juli. Det er nå sju i denne smitteklyngen.

Harstad kommune anbefaler testing for følgende:

Tjeldsund kommune sender en sms til alle som deltok på Hålogaland NMK sitt bilcrossarrangement forrige helg. Vi anbefaler alle som deltok på dette arrangementet å teste seg. Dersom du har luftveissymptomer, må du i tillegg gå i umiddelbar karantene.

Alle som var innom Mix Storkiosk i Kanebogen torsdag 22. juli mellom kl. 1700 – 1750, bør teste seg. Dersom du har luftveissymptomer, må du i tillegg gå i umiddelbar karantene.

Alle som var innom Boys of Europe på Amfi Kanebogen tirsdag 20. juli mellom kl. 1020 – 1130, bør teste seg. Dersom du har luftveissymptomer, må du i tillegg gå i umiddelbar karantene.

Alle som var innom Rustikk på Amfi Kanebogen tirsdag 20. juli mellom kl. 1020 – 1130, bør teste seg. Dersom du har luftveissymptomer, må du i tillegg gå i umiddelbar karantene.

Lokale tiltak

På grunn av utbruddene har kommuneoverlegen innført lokale koronatiltak i en uke. Disse er kort fortalt ventekarantene for husstandsmedlemmer til nærkontakter, helseinstitusjoner er nå på tiltaksnivå 2, (som for de fleste betyr strengere besøkskontroll), det anbefales bruk av munnbind der man ikke kan overholde en meters avstand til andre, og utesteder må gjøre sitt ytterste for at gjester registrerer seg.

Les her mer: Nye smitteverntiltak i Harstad

Ekstra åpent

– Vi vil i forbindelse med det økte smittetrykket åpne pandemitelefonen også denne lørdagen klokken 14:00 til 18:00 . Vi minner om at lørdag og søndager tar vi primært imot spørsmål om covid-19 og timebestilling. Vaksinespørsmål må gjøres mandag til fredag, informerer Harstad kommune.