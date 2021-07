Universitet feilsendte e-poster til kommende studenter: − Veldig skuffet

nyheter>>

(VG): Da Norges arktiske universitet (UiT) torsdag skulle sende ut en velkomst-e-post til søkere som hadde fått studieplass hos dem gjennom Samordna opptak, ble flere e-poster feilsendt.

Marco Dahl (23) var en dem som fikk e-posten med den tilsynelatende glade nyheten.

– Jeg ble overrasket og veldig glad da jeg leste e-posten om at jeg hadde fått studieplass, men rakk heldigvis ikke å fortelle nyheten til noen andre, sier Dahl.

Gleden ble kortvarig, for etter en halvtime sendte UiT en ny e-post der de informerte om feilen og beklaget det inntrufne

Dahl sto på ventelisten til UiTs studieprogram for internasjonal beredskap, et studieprogram han beskriver som sitt drømmestudie.

– Veldig skuffet

Han har de siste fire årene jobbet som vekter, og sier han har et stort ønske om å opparbeide seg mer faglig kompetanse på et felt han brenner for.

Skuffelsen var derfor svært stor da kontrabeskjeden kom.

– Jeg ble veldig skuffet, jeg visste rett og slett ikke hvor jeg skulle gjøre av meg. Jeg trodde ikke det skulle gå an å gjøre en så stor tabbe som dette her, sier Dahl.

Nå vil han fortsette å jobbe frem til han kan søke igjen.

– Jeg fikk tilbudt et annet studieprogram ved et annet universitet, men dette var ikke drømmestudiet, så da takket jeg nei der og kommer til å søke på nytt til neste år, sier han.

Beklager på det sterkeste

I den andre e-posten til de berørte beklager UiT feilen på det sterkeste.

– Feilen skjedde fordi UiT også har saksbehandlet noen av søkerne til andre universiteter og høgskoler, i tillegg til sine egne søkere. Dette ledet dessverre til at dere fikk velkomst-e-posten som bare skulle til søkere som hadde fått plass ved UiT, skriver de i e-posten som VG har fått tilgang til.

De fleste av de berørte hadde allerede fått tilbud fra andre institusjoner som de hadde prioritert foran UiT, skriver Kjersti Dahle, seksjonssjef ved studieadministrasjonen til VG. Hun anslår at den feilsendte e-posten gikk ut til flere hundre søkere.

– Et mindretall er samtidig på venteliste til et studium ved UiT som de har på høyere prioritet. Det er denne gruppen dette har slått uheldig ut for, skriver Dahle.

UiT har ikke et eksakt tall på hvor mange personer dette er snakk om.