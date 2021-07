Ruskjøring på sommeren: Utrykningspolitiet og MA - Rusfri Trafikk er uenige

nyheter>>

iTromsø: Organisasjonen MA - Rusfri Trafikk jobber for at ingen skal miste livet som følge av en ruskjører, og de er bekymret for sommertrafikken.

I følge halvårsrapporten fra Utrykningspolitiet ble 167 personer anmeldt for promillekjøring i Troms første halvår av 2021, noe som er noenlunde tilsvarende tallene fra i fjor.