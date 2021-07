Måtte avbryte ferien – tok båtsalget til nye høyder

nyheter>>

Jan Eirik Gabrielsen hos Biltrend i Harstad skulle egentlig hatt seg noen uker fri, men måtte avbryte ferien da det var kul på veggene hos båtleverandøren. Gabrielsen måtte hjelpe til med både nysalg, overlevering og servicer på verkstedet.

Salget bare øker og øker

– Salget startet allerede i januar, og det er skjærgårdsjeeper og hyttebåter som er storselgerne hos oss i år. Mange av båtkjøperne er førstegangskjøpere, og de ønsker enkelt og greit levert båten ferdig på båttilhenger. De ønsker bare å komme seg en liten tur ut på havet når det er godt vær. Utfordringen for oss er at vi er utsolgt for det meste, og har bare noen få småbåter igjen, sier Gabrielsen. Videre sier Gabrielsen at salget i fjor økte med 50 prosent, og hittil i år har vi økt ytterligere med rundt 50 prosent. Det vi har fått inn av båter og motorer har vi solgt.