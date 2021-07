Tre nye smittetilfeller i Harstad – alle har kjent smittevei

nyheter>>

Prøvene ble tatt onsdag 14. juli på Luftveisklinikken, opplyser kommuneoverlege Jonas Holte i en pressemelding torsdag kveld. Det er generert noen få nye nærkontakter som følge av disse tre positive prøvene.

– I tillegg har vi smittesporet en person som fikk positiv hurtigtest torsdag på Luftveisklinikken. Siden dette var en kjent nærkontakt til en smittet et annet sted i landet, er det stor sannsynlighet for at PCR-prøven også kommer til å bli positiv. Dette får vi svar på fredag av Mikrobiologisk avdeling, sier Holte.