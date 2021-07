Nicole Faivovich Hansen prøvde lykken i datingprogram på TV

nyheter>>

I NRK nett-TV finner man nå et program som heter Mobilført, hvor unge single settes opp på en blind-date hvor de får snoke i hverandres mobil. Nicole, som for tiden har lærlingtiden sin i Tønsberg, prøvde lykken, og fikk seg noen gode latterkuler underveis.

Vinkveld

Nicole og venninne hennes hadde en vinkveld, og da kom idéen. Harstadjenta hadde akkurat avsluttet det med en flørt, og tenkte at det var på tide å komme seg opp på hesten igjen. For å gjøre det litt ekstra spennende, tenkte venninne at et datingprogram på TV hadde vært morsomt å prøve seg på. Bare for å satse litt ekstra. De googlet litt rundt og fant tilslutt Mobilført. Etter at påmeldingen hadde blitt sendt inn, ble Hansen tilslutt invitert til Oslo for å delta på innspilling.