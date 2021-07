nyheter>>

Kommunen fikk beskjed om at det skulle komme 244 vaksineglass. Det utgjør 1.464 doser. Kommuneoverlege Jonas Holte opplyser at de torsdag har fått oppjustert antall glass, slik at det nå kommer 1.584 doser.

– Vi er glade for økningen, og spente på om det kommer flere doser i uke 30 og 31 fra plusskommuner. Enkelte av dem har ikke flere skuldre å sette sprøyter i, sier Holte.