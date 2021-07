Frykter smitteutbrudd på pub etter positiv hurtigtest

nyheter>>

I en pressemelding torsdag ettermiddag skriver Harstad kommune:

«Torsdag ettermiddag ble det tatt en hurtigtest ved Luftveisklinikken av en person som er nærkontakt til en kjent smittet et annet sted i landet. Hurtigtesten var positiv, og det er stor sannsynlighet for at også den vanlige testen - som vi får svar på i morgen - vil være positiv. Vi har derfor startet smittesporingen. Som følge av det, ber vi alle som var på Meløyvær pub fredag 9. eller lørdag 10. juli om å teste seg.

Vi sender en SMS med anmodning om å teste seg til alle som er registrert som gjest på puben i helgen. Samtidig vet vi at mange ikke benytter seg av frivillig registrering, så vi håper med dette å nå disse med samme oppfordring om å teste seg hvis man har vært innom puben fredag eller lørdag.

Viktig: