Stengte skoler betyr ikke nødvendigvis mer innetid

Nå som sommeren har inntruffet for fullt, er det mange som kjenner på et tomrom. Skolene er stengt, og man får ikke møtt vennene sine slik man pleier. Da er det fint å kunne være med på aktiviteter som gjør at du får vært sosial. Tilbudet er for barn mellom 6 og 12 år.

Økt interesse

Drive for life er et tilpasset fritidstilbud for barn og unge, og i Harstad er det Kamilla Johansen Heggelund som er kontaktperson. Hun har det overordnede ansvaret for aktivitetene, aktivitetslederne og sørger også for at opplegget blir markedsført.