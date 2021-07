nyheter>>

De fleste som har kjørt på bilferie i Norge har i løpet av turen kjørt forbi et skilt og spurt seg om den gårdskafeen, opplevelsene eller galleriet var åpent. Kan en bare kan banke på døra, eller hvor en tar kontakt for å organisere et besøk?

Dette og mer vil Visit Harstad AS og matnettverket Kvæfjord Matkultur SA gi reisende og lokale et svar på om de velger en av de to planlagte opplevelsesrutene i Harstad-regionen.