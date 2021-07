Bobiler selges unna som aldri før

nyheter>>

For en stor del av oss blir sommerferien også i år tilbragt i Norge. I kombinasjon med "bobilboomen" som nå har feid over landet, er det ikke overraskende at salgene av bobiler har økt fra i fjor.

Ikke nok bobiler

– Vi har faktisk problemer med å oppdrive nok bobiler, for pågangen og etterspørselen er så stor, sier Kjell Sørensen som er salgssjef ved Ferda avdeling Bjerkvik.

Han sier de har mange førstegangskjøpere, noe som gir få innbyttebiler.

Tomme lagre

Sørensen er helt klar på at årets norgesferie har en stor innvirkning på de høye salgstallene.

– Aldri før har vi hatt færre bruktbiler og så tomme varelagre, ler Sørensen.

Han sier det er fint å få ryddet litt unna, men understreker at det er dumt at beholdningen ikke strekker til.

Bobiler mest populært

Campingvogner er det litt flere av, for hovedtyngden av salg ligger på bobiler.

– Vi selger klart mest bobiler, og hovednedslagsfeltet vårt for salg er Narvik og Harstad. Hvor harstadværingene faktisk ligger enda litt over Narvik, sier Sørensen.

Kraftig økning

– Bobilsesongen varer fra mai til september, og i år har vi i Norbil AS solgt flere bobiler alene i mai måned, enn vi gjorde til sammen gjennom hele fjorårets sesong, forteller Kristian Berntsen som er selger for Norbil AS.

Han understreker at de startet opp i fjor, og at det nok også har hatt en påvirkning på tallene. Men peker også på norgesferien som en av grunnene til at folk velger å gå til anskaffelse av bobil.

– Vi er i god rute for å få en dobling av nybilsalg i år, sammenliknet med fjoråret, forteller bilselgeren.

Eksepsjonelt

Harstad Marina AS kan også melde om en økning i salg av både bobiler og båter.

– Vi hadde selvsagt forventet gode salgstall for denne sesongen, men ikke så gode tall som vi ser nå, sier Hans Peter Stabursvik som er medeier i bedriften, og kaller det et eksepsjonelt år så langt.

Båt er tilbake

Han forteller videre at når folk ikke får mulighet til å dra på utenlandsferie, legger de heller pengene i bobil og båt.

– Når familier nå skal tilbringe mye mer tid enn tidligere på hytta, holder det ikke med en gammel jolle. Og siden Syden utgår, vil det være mange som da investerer i en båt, forteller Stabursvik.

Det har siden finanskrisen vært en svak nedgang i salg av båt, men man ser nå en økt interesse for båt igjen.

– Vi ser jo at det er flere båter ute på havet, så det har tatt seg opp på ny, fastslår Stabursvik.

Som forventet

Auto Nord AS har også hatt gode salgstall både i år og i fjor, og sier det kom som forventet.

– Det har vært et stort trykk nå som de fleste ferierer i Norge. Vi var jo forberedt på det, så vi kjøpte en del bobiler privat for å fylle oppe lageret. I tillegg leier vi ut en del, men siden det har vært såpass mange som har ønsket å leie, har vi sett oss nødt til å ha et opphold på det i juli måned. Vi prioriterer jo selvsagt salg over leie, forteller daglig leder Ole Johnny Pettersen.

25 prosent økning

Også hos Lians Caravan og Fritid AS er trafikken stor. De har en økning på 25 prosent i første halvår, og har i år vært mer forberedt på den store trafikken norgesferie medfører, sammenlignet med i fjor.

– I fjor var vi helt ærlig ikke forberedt på den store etterspørsel som møtte oss. Mange drøyde det til det siste med å kjøpe bobil eller campingvogn, så da det viste seg at det ikke ble noen utenlandsferie, hadde vi plutselig masse kunder som skulle sikre seg til ferien, forteller daglig leder Hege Lian.

Bred kundeskare

Kundene består av både førstegangskjøpere og mer erfarne bobilfolk som ønsker å oppgradere til noe nyere, og siden det heller ikke i år for mange blir noen sydentur, går pengene til kjøp av bobil.

– Vi leverer til kunder over hele landet og selger også en god til harstadværinger. Spesielt bobiler går det en del av til Harstad, sier Lian.

I motsetning til i fjor har både kundene og Lians Caravan og Fritid AS vært flinkere til å planlegge, så selv om det er noen med senere ferie som har kommet litt i siste liten, kom ikke årets sesong like brått på som fjorårets sesong.