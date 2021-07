nyheter>>

MA – Rusfri Trafikk, organisasjonen som jobber for at ingen skal miste livet som følge av en ruskjører, er bekymret for sommertrafikken, skriver Troms Folkeblad.

– Med tanke på trafikksituasjonen i sommer, er dette noe som bekymrer. Vi skal huske på at 26 prosent av dødsulykkene i trafikken skyldes fyllekjøring. Du møter garantert en ruset sjåfør i løpet av sommeren, sier generalsekretær i organisasjonen, Elisabeth Fjellvang Kristoffersen.