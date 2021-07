Forsamlingshuset i Fauskevåg skal etter hvert fremstå i ny drakt

– Etter 1930 var det et miljø i bygda som mente at ungdommen levde et for utsvevende liv, og det var så ille at prosten i byen måtte komme hit og fortelle folket at det måtte de tåle, sier leder i hus-styret, Jørund Skaali.