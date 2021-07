nyheter>>

For en stor del av oss blir sommerferien også i år tilbragt i Norge. I kombinasjon med "bobilboomen" som nå har feid over landet, er det ikke overraskende at salgene av bobiler har økt fra i fjor.

Ikke nok bobiler

–Vi har faktisk problemer med å oppdrive nok bobiler, for pågangen og etterspørselen er så stor, sier Kjell Sørensen som er salgssjef ved Ferda avdeling Bjerkvik.