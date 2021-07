Troms og Finnmark har blitt oransje

nyheter>>

En rekke europeiske land åpnet denne uken for reiselystne nordmenn og flere destinasjoner ble klassifisert som grønne, noe som betyr at man slipper karantene ved reise.

Det europeiske smittevernbyråets (ECDC) ukesrapport over smittesituasjonen i Europa viser imidlertid at Troms og Finnmark ikke lenger klassifiseres som grønt, noe som vil få konsekvenser for reiser både til og fra utlandet.

Reglene for reiser fra og til oransje områder er de samme som for røde områder, altså krav om attest på negativ test før innreise, testing på grensen ved ankomst og innreisekarantene. Reglene gjelder personer uten vaksinesertifikat.

Nordlys omtalte saken først.

– Reglene for reise er ikke helt harmonisert på tvers av land, sier FHI-lege Helena Niemi Eide til Nordlys.

Hun anbefaler derfor at folk undersøker reisereglene i hvert enkelt land før man eventuelt skal reise.

Her finner du en oversikt over de ulike landenes reiseregler.

Også Kreta, som det er satt opp charterfly til fra Tromsø i sommer, har fått statusen endret fra grønn til oransje i den ferske rapporten fra Det europeiske smittevernbyrået.