nyheter>>

Værvarselet for onsdag lover godt. I hvert fall et et godt stykke utover dagen, skal man tro Yr.no. Klokken 15.00 er det ventet 27 grader. Store deler av dagen blir dog overskyet, ifølge nettstedet.

Vakthavende meteorolog Dina Stabell ved Vervarslinga i Nord-Norge sier til Harstad Tidende at heten vi har hatt de siste dagene er det slutt på, i noen dager fremover.