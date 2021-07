Stengte veien, men satte ikke opp skilt: Nå loves bedring og beredskapsbåt

nyheter>>

Det blir satt opp ekstra skilt i Grunnvassbotn før oppstigningen til Aunfjellet. Skiltene skal fortelle at det pågår veiarbeid og at veien er stengt på nattestid denne uken. Harstad Tidende fikk en mail fra en frustrert beboer på Aun om at informasjon ikke hadde nådd fram til ham.

Her blir veien nattestengt - fraråder sene toppturer til populært fjell Alle som har tenkt seg over Aunfjellet i neste uke bør sjekke klokka før de drar på tur. Veien skal oppgraderes, noe som betyr at sene toppturer på Elgen og strandbesøk til Elgsnes frarådes.

Erik Somby Iversen i Troms og Finnmark fylkeskommune sier at det nå blir satt opp mer og bedre skilting om arbeidet som utføres. Det skal også ligge inne en melding på "vegmelding 175" om at veien er nattestengt mellom kl. 21.00 - 07.00.