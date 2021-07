90-åring i full blomst

nyheter>>

Med det nye tilbygget over utearealet har de klart å skapt flere godværsdager til sitt blomsterglade publikum. Det er hektiske tider for de tjue ansatte hos Nathanielsen blomster.

– I fjor sommer bygget folk platting og veranda, i år er det hagen som skal beplantes og pyntes, sier Remi Robertsen hos Nathanielsen blomster.

De populære oppussingsprogrammene og TV2 programmet Tid for hage gjør at flere har lyst til å tenke kreativt og ønsker å gjøre noe eget i hagen sin.

– Folk ønsker å ha det fint rundt seg, både inne og ute. Det er flere som er innom og henter ideer og inspirasjon først. Så kommer de tilbake og handler litt senere. For vår del gjelder det både for blomster og hagemøbler. Det som imponerer meg mest er de unge førstegangsetablererne. De har lest seg opp, er godt forberedt og vet hva de vil ha, sier Robertsen.

Nathanielsen blomster er nitti år i år, men i disse koronatider er en markering utsatt til litt utpå høsten.

Tore Finjord var innom Hageland sammen med sin kone og kjøpte nye blomster til hagen.

– Mann må jo plante litt, sier Finjord.