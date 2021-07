nyheter>>

De som står bak Gressholmanfestivalen, er spesielt begeistret for å kunne gjøre noe for familiene, og spesielt ungene. Så det ble en trivelig lørdagsformiddag i år og. Med zipline, diger sklie, og masse dyr oppleve på nært hold. Og ikke minst Harald Troøyen i fri dressur, men sanger og røverhistorier for store små.

Her er en smakebit på opplevelsene på lørdag formiddag. Alle foto John Henry Storhaug.