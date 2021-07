Sjekk hvem som var på Gressholmanfestivalen fredag

nyheter>>

Et mer magisk sted å tilbringe en sommernatt finnes neppe. Tenke deg artister sørfra, som aldri har stått på en scene før – med midnattssola midt i fleisen. Og opplever Nord-Norsk glede og beruselse, sammen med solas magiske farger rett foran seg.

Dette er noen glimt fra fredagskvelden, der bandene «Løslatt», «Dance with a stranger» og «Reidar og de» gjorde en utmerket innsats, for å bringe gleden tilbake til folket. Spesielt publikumsfavorittene «Danse with a stranger» fikk det til å koke blant publikum.