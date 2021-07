nyheter>>

Tequila skal være ute av lokalene innen 1. august. Det bekrefter innehaver Tom Inge Berg til Harstad Tidende.

– Vi kommer nok til å være ute av lokalene en tid før den datoen. Årsaken til at vi flytter er at vi ikke har nærhet til lageret. Skal vi flytte et lageret annet sted, må vi flytte butikken også, sier Berg.