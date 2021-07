Avkrefter bjørneobservasjon på Sjøvegan

nyheter>>

– Vi vet ikke hva det var som ble observert, men vår vurdering er at det i alle fall ikke var bjørn. Vi har nå hatt en svært dyktig, spesialtrent hund i området, og den har ikke gitt noe signal om at det har vært bjørn der. Dette er for øvrig den samme hunden som ble brukt på bjørnen som ble skutt i Salangen, og det er ingen tvil om at den ville ha markert dersom det hadde vært bjørn i det aktuelle området på Sjøvegan, sier avdelingsdirektør Morten Kjørstad i Statens Naturoppsyn (SNO) til Folkebladet.

Ordfører Sigrun W. Prestbakmo har fått samme informasjon fra SNO, og hun seier at Salangen kommune vil legge ut oppdatert informasjon på sin nettside så snart som mulig.

– Det er nok noe som har vært i området, men bjørn er det ikke. Det er selvsagt kjedelig at det ble så mye styr om denne saken, men alt i alt er vi veldig glad for at det ikke er bjørn som er observert så nær bebyggelsen. Vi har hatt nok med de plagene bøndene er påført av bjørn her i den senere tid, og vi er glad for at vi nå kan senke skuldrene med tanke på en bjørneobservasjon på Sjøvegan, sier Prestbakmo.