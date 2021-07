nyheter>>

74-åringen har lagt ned betydelig innsats som musiker, og spesielt for korbevegelsen. For å dele ut kongens fortjenstmedalje for sin gode innsats, ble utdelingen holdt i Kvæfjord istedenfor Tjeldsund.

Dagsvik var invitert til en sommerfest på Fårebygget i Kvæfjord, men de som hadde invitert hadde altså lagt andre planer. Da Dagsvik oppdaget ordføreren i Tjeldsund, Helene Berg Nilsen, og ble bedt om å komme opp, skjønte han at det var noe spesielt som skulle skje.