Bekymret for lav vaksinegrad i Ibestad

Ibestad får en relativt høy vaksinegrad for aldersgruppen over 45 år. For de som er yngre enn 45 år har 49 prosent bestilt vaksine, heter det i en melding fra Ibestad kommune. Ordføreren sier dette vil være en bekymringsfull lav vaksinedekning.

–Vi vaksinerer nå gruppe 9 (alder 45-54 år) og vil snart starte vaksinering av gruppe 10 (alder 18-24 og 40-44 år) samt gruppe 11 (alder 25-39 år). Alle som har satt seg opp for vaksinering skal nå ha fått vaksinedato for dose 1. Har du satt deg opp for vaksinering og ikke fått time ber vi om at du tar kontakt med oss, sier ordføreren.