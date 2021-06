nyheter>>

Aunfjellveien blir nattestengt fra klokken 21.00-07.00 mandag til fredag neste uke på grunn av veiarbeid. Dette fordi det trengs reparasjoner og utskiftninger av stikkrenner. Strekningen som stenges er fra tredjevannet og ned til krysset på Aun.

- Veibanen er smal, så derfor er det ikke mulig til å holde åpent et ekstra kjørefelt. Vi ber om forståelse fra publikum for at veien blir nattestengt, sier byggeleder Erik Somby Iversen i Troms og Finnmark fylkeskommune.