Snart ferdige med etterforskningen: - Risikerer 18 års fengsel

Søndag 14. februar ble en mann i 30-årene brakt til legevakt og seks personer pågrepet og siktet for grovt ran i en bolig nord i Harstad. Disse var fire menn og to kvinner i 20-årene og slutten av tenårene. For tre av de seks ble saken henlagt. Det vil si at de verken har status som siktet eller mistenkt, mens én mann i 20-årene ble betraktet som hovedmannen og ble varetektsfengslet i en periode.

Når saken er ferdig etterforsket havner den på politiadvokat Moes bord.